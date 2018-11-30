Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamdi Aydın, fabrikaya ait köpeğin saldırısına uğradı. Kulağı parçalanan işçi, diğer işçilerin yardımıyla köpekten güçlükle kurtulabildi. Yaralanan Aydın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Köpek işçinin kulağını parçaladı
30.11.2018 - 16:02 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da çalıştığı fabrikaya ait köpeğin saldırısı sonucu işçinin kulağı parçalandı.
Etiketler : Kastamonu,
591163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591163.aspx
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