Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamdi Aydın, fabrikaya ait köpeğin saldırısına uğradı. Kulağı parçalanan işçi, diğer işçilerin yardımıyla köpekten güçlükle kurtulabildi. Yaralanan Aydın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.