Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde Oğuzhan Tatar'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin polis ekiplerine teslim olan Ö.C.B'nin (20) tutuklanmasının ardından, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından T.T. (22) ve S.Ç'yi (21) Batum'a kaçmak üzereyken Sarp Sınır Kapısı'nda gözaltına aldı. Yapılan üst aramalarında sahte kimlik çıkan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrasında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'ndeki çocuk parkının yanında 11 Kasım'da Oğuzhan Tatar (29) ile bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, tabancayla Tatar'a ateş etmişti. Polis ekiplerinin, olay yerinden 80 metre uzaklıktaki bahçe duvarının altında hareketsiz yatarken bulduğu Tatar'ın, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşun yaraları sonucu öldüğü tespit edilmişti. Olayın ardından Tatar'ı öldürdüğünü belirterek emniyete teslim olan Ö.C.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.