Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışlı hava dünden bu yana Diyarbakır merkezinde de etkili oluyor. Dünden bu yana artırarak devam eden yağışlar, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aşırı yağış nedeniyle Diclekent ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin altındaki toprak, yağmur suyu nedeniyle boşaldı. Devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle yaşanan boşalma nedeniyle 3 elektrik direği devrildi. Taşıdıkları çift hat orta gerilim hattında hasara neden olan direklerin devrilmesi üzerine buradan beslenen Diclekent, Mezopotamya, Medya ve Huzurevleri mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşandı.

Trafoları su bastı

Bu arada Kayapınar ilçesindeki birçok noktada yağmur suları trafo binalarını bastı. Trafo binalarına giren yağmur suyu, enerji kesildikten sonra itfaiyenin de yardımı ile boşaltıldı. Trafolardaki su tahliye işleminin ardından buralara yeniden enerji verildi.

Dicle Elektrik ekipleri onardı

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kesinti yaşanan mahallelere alternatif hatlardan elektrik verilmeye başlanırken, yıkılan direkler ile hasar gören iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Takviye ekiplerin de bölgeye yönlendirilmesi sonucunda onarım çalışması öğleden önce tamamlanarak, bahse konu mahallelere yeniden düzenli elektrik verilmeye başlandı.