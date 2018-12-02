Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nin en işlek caddelerinden birinde yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan iki genç görenlerin dikkatini çekti. Zaman zaman ayaklarını asfaltta sürükleyerek ölüme davetiye çıkaran gençler bir süre böyle yolculuk yaptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca süren tehlikeli yolculuk sürücünün gençleri fark etmesiyle son buldu. Sürücü kamyoneti durdurunca gençler, sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

