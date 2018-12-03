Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Selman Ak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman’da silahlı kavga, ölü ve yaralılar var
03.12.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : batman,silahlı kavga,haberler,
591582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591582.aspx
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