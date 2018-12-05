23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.A. ile ölen  kadının eşi Mehmet Altundağ ve tarafların avukatları katıldı. Sanık T.A, dava konusu ölümlü olayda kusurunun olmadığını ileri  sürerek, "Bayan inmek istedi. Yavaşlayıp, durdum. O esnada bayan dolmuştan  atlamış. Ben nasıl düştüğünü tam olarak görmedim. Kesinlikle durduktan sonra  dolmuşun kapısını açtım.  Hareket halindeyken kapılar kapalıydı." iddiasında  bulundu. Mehmet Altundağ ise eşinin tahlil yaptırmak için hastaneye gittiği  sırada olayın yaşandığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Görgü tanığı A.Ö. de sanık şoförün aracı durdurmadan kapıyı açtığını  belirterek, "Ancak hızı çok azdı. Bayan panik içindeydi, kapıya doğru yöneldi.  Muhtemelen dolmuş çok yavaşladığı için 'inerim, bir şey olmaz' diye düşünmüş  olabilir. Yoksa şoför duracaktı.  Bayan beklemedi, açık kapıdan kendisini boşluğa  bıraktı, kafasının üzerine düştü." diye konuştu.

Hakim, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı  erteledi.

Çukurova Üniversitesi Kampüsünde, 6 Haziran'da hareket halindeki,  kapısı açık dolmuştan inmek isteyen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), düşerek  yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 13 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayın  ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında  dava açılan dolmuş şoförü T.A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye  edilmişti.