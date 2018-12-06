Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla AnadoluJet'in sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Sisin görüş mesafesini 60 metreye düşürmesi nedeniyle şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sisin kara yolu ulaşımını olumsuz etkilediği kentteki yollarda buzlanmada gerçekleşti.

Kentte cadde ve sokaklarda görülen buzlanmadan dolayı sürücülerin yanı sıra yayalarda yolda ilerlemekte zorlandı.