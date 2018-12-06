Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceğini belirledi. Silivri’de bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin litre metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlarına el koydu. Polis imalathaneyi mühürlerken, içki şişelerine de imha edilmek üzere el konuldu. Yapılan sahte içki operasyonunda ele geçirilenler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Fatih Kumkapı'da bulunan deposuna kaldırıldı. Operasyonda S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.