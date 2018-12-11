Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 16 yaşındaki işçi, viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında can verdi. Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blok'ta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hidrolik yağı değiştirilen damperli kamyonun altında çalışmakta olan 16 yaşındaki Efekan Aslan, viteste unutulan aracın test edilmesi için şoförü tarafından çalıştırılması sonucu tekerin altında kaldı. Yaklaşık 6 aydır işyerinde çalıştığı öğrenilen Efekan Aslan, başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri, Efekan Aslan’ın öldüğü tespit etti. Aslan’ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altında çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Acı haberi alarak işyerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.