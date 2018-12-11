Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 Aralık 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta narkotik köpeğimiz Sarıkız ile yapılan aramada net ağırlığı 850 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araçta bulunan 4 şahsa TCK 188’den işlem başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.