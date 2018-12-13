Marmara'da avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilogramı 35 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşların en çok tercih ettiği balık  türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim  Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun palamutla başladığını ve  şimdi balıkçıların ağlarına çinekop ile hamsinin takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tercih  ettiğini belirterek, "Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekop bol miktarda  avlanıyor. Marmara'ya çıkan balıkçılarımız bugünlerde kıyıya çinekop ve hamsiyle  dönüyor. Vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen balık çinekop oluyor.  Tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balık mevcut. Sarıkanat'ta  tezgahlarda yerini almaya başladı." dedi.
 
Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Bekir Erol da havaların soğumasıyla  balıkların daha da lezzetli hale geldiğini aktardı. Erol, balık çeşitlerinin artmasını ümit ettiklerini ifade ederek, "Bu  sene sezon çok güzel bereketli başladı. Şu anda biraz durgunluk olsa da yine  balık var. Tezgahta her damak tadına hitap eden balık mevcut. Şu anda tezgahta en  çok tercih edilen balık çinekop ve hamsi. Vatandaşlar en çok bu balıkları tercih  ediyor. Bu balıklar karı yediği için şu anda çok lezzetli. Havaların soğumasıyla  balık lezzetleniyor. Balık fiyatları normal herkesin bütçesine uygun fiyatta  balık var." diye konuştu.