Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da fasılalarla yağan kar yağışı, inanılmaz manzaralar ortaya çıkardı. Yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonlar bir bir tükenirken, günü birlikçiler de sezonun ilk karı ile tanışmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

ULUDAĞ'IN KARPOSTALLIK MANZARA FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Karla kaplı zirveye tırmanan dağcılar ise diz boyu karın içine yürümenin keyfine vardı. Geceyi dağcıların konakladığı evdeki sobanın başında geçiren dağcılar, kartpostallık manzaraları abileleştirdi. Bu zamana kadar birçok kez Uludağ’a tırmandıklarını belirten Bursa’nın milli dağcısı İsmet Şentürk, “Uludağ bize her mevsim farklı ve çok özel manzaralar sunuyor. Biz de bunları kaydediyoruz. Son olarak yapmış olduğumuz kamplı tırmanışta muhteşem görüntülerle karşı karşıya kaldık. Dizlerimize kadar yükselen karın içerisinde yürümek, güneş ile beyaza bürünmüş yeşilliği bir arada yaşamak çok güzeldi. Ben herkesin bu güzellikleri görmesini isterim” dedi.