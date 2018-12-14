Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Turhan, 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanların doğru değerlendirme yapmadığını söyledi.

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:

"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."