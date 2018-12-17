Kaza, TEM otoyolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy’den İstanbul istikametine giden tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası tırın devrilmesi üzerine bir süre İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
TEM otoyolunda tır kazası: 2 yaralı
17.12.2018 - 19:33 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Çerkezköy-Silivri yolunda tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM,
593901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593901.aspx
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