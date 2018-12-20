Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Karapınar Beldesi Yeni Köy yol ayrımında meydana geldi. 67 ZT 339 plakalı araç ile 74 AT 779 plakalı araç çarpıştı. Çevredekiler vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.