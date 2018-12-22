Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da hava sıcaklığının gece düşmesi sabah saatlerinde ise artması nedeniyle sis etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sis gün boyu etkisini sürdürdü. Kent merkezinde görüş mesafesini fazla etkilemeyen sis, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl karayolunun belirli bölgelerinde görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle şehir ise görünmez hale geldi. Meteoroloji ise Elazığ dahil Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de sisin etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak yer yer sis ve pus hadiseleri beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor"denildi. Merkez sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildirerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara tedbirli olunmasını istedi.