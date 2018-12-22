Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşamüzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu.

Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.

