Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet bulvarı üzerindeki eski Devlet Hastanesi yanında bulunan su kanalına başıboş bir köpek düştü. Olayı gören vatandaşlar Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde su kanalı kıyısına gelip insan zinciri oluşturarak yakalama aparatı ile yardıma muhtaç köpeği kurtardılar.

Soğuk havada suyun içerisinde ne kadar süre mahsur kaldığı bilinmeyen, ancak hayli üşüdüğü gözlenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.