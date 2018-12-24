Cumhuriyet bulvarı üzerindeki eski Devlet Hastanesi yanında bulunan su kanalına başıboş bir köpek düştü. Olayı gören vatandaşlar Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde su kanalı kıyısına gelip insan zinciri oluşturarak yakalama aparatı ile yardıma muhtaç köpeği kurtardılar.
Soğuk havada suyun içerisinde ne kadar süre mahsur kaldığı bilinmeyen, ancak hayli üşüdüğü gözlenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Su kanala düşen köpek kurtarıldı
24.12.2018 - 13:57 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir köpek, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet bulvarı üzerindeki eski Devlet Hastanesi yanında bulunan su kanalına başıboş bir köpek düştü. Olayı gören vatandaşlar Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde su kanalı kıyısına gelip insan zinciri oluşturarak yakalama aparatı ile yardıma muhtaç köpeği kurtardılar.
Etiketler : Eskişehir,
594980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594980.aspx
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