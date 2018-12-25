Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde sahile vuran hamsi sürüsünü avlamak için martıların ve karabatakların mücadelesi ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Adeta çığlık çığlığa sahildeki hamsi sürüsünü avlamak isteyen martı ve karabatakları izleyen vatandaşlar bir doğa olayına şahitlik ederken, martılar ve karabataklar hamsi sürüsü için adeta birbirleri ile yarıştı.