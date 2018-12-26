Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 216,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,90 liradan, bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 449 liradan, 197,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201,50 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.