Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturan S.B, gece dolaşmak için evden ayrıldı. Aradan 6 saat geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan ailesi durumu, polise ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları ve 5 saat süren çalışmanın sonucunda S.B, mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyuyakalmış vaziyette donmak üzereyken AFAD ekiplerince bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.