Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturan S.B, gece dolaşmak için evden ayrıldı. Aradan 6 saat geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan ailesi durumu, polise ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları ve 5 saat süren çalışmanın sonucunda S.B, mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyuyakalmış vaziyette donmak üzereyken AFAD ekiplerince bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Soğuktan donmak üzereyken polis buldu
29.12.2018 - 10:19 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da, gece dışarıda kalarak -10 derecede donma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : soğuk,genç,donmak,polis,
595706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595706.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER