Sezonun açılmasıyla çalışma saatlerini uzatan Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz tesisimiz 29.12.2018 Cumartesi gününden itibaren 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
Sezon açıldı, teleferik sefer saatleri arttı
29.12.2018 - 11:29 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıl başında Uludağ’a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00’ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.
Etiketler : bursa,haberler,teleferik,
595714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595714.aspx
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