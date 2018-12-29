Sezonun açılmasıyla çalışma saatlerini uzatan Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz tesisimiz 29.12.2018 Cumartesi gününden itibaren 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. 