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Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı! Bu belirtiler varsa acil doktora başvurun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnme, Felç, Nöroloji, Hastane, Tedavi, Sağlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konuşma yetisini kaybedip sağ tarafı felç olan 58 yaşındaki hasta, İnme Merkezi'nde uygulanan hızlı ve etkili tedaviyle sağlığına kavuşarak yürüyerek taburcu oldu.

Sağ kolunda ve sağ bacağında tam güç kaybı, hiç konuşamama ve bilincinde uykuya meyil şikayetleriyle hastaneye başvuran Mehmet Atsay'a kan tetkikleri ve beyin görüntülemeleri yapıldı.

Sol MCA sulama bölgesinde akut gelişen enfarkt (damarın pıhtı nedeniyle tıkanması) tespit edilen hasta hemen Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.

Ardından ilk 4,5 saat içinde IV TROMBOLiTİK (pıhtı çözücü, damar açıcı) tedavi başlandı. Tedavi sonrası 1. günde hastanın kol ve bacağında güç kaybı tamamen iyileşti, hasta konuşabilir ve anlayabilir hale geldi.

Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı! Bu belirtiler varsa acil doktora başvurun - 1. Resim

"DOĞRU TANI VE ZAMANINDA TEDAVİ İLE HASTALAR ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞABİLECEK"

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Nöroloji Uz. Dr. Burcu Selbest, inme vakalarında erken müdahalenin önemine vurgu yaparak, hasta yakınının farkındalığı, 112 ekibinin doğru yönlendirmesi, hızlı yapılan tetkikler, doğru tanı, zamanında tedavi ve takip ile hastaların eski sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

Nöroloji Uz. Dr. Burcu Selbest; "Damar tıkanıklığına bağlı felç (inme) hem sakat bırakabilen hem de ölümle sonuçlanan hastalıklar listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara ve alkol kullanımı, kalp ve damar hastalıkları gibi nedenlerle her yıl inme sıklığı giderek artmaktadır. Yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu, kolda-bacakta ani güçsüzlük, görme kaybı, denge bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde hiç vakit kaybetmeden 112 aranmalı ve inme tedavisinin uygulandığı merkezlere hastalar yönlendirilmelidir. Bunlar hayati önem taşımaktadır" dedi.

Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı! Bu belirtiler varsa acil doktora başvurun - 2. Resim

58 yaşındaki Mehmet Atsay'a da trambolitik tedavi uyguladıklarını söyleyen Selbest; "Tedaviden bir gün sonra hastamız uyanık, konuşabilen, sağ kol ve bacağı tam gücünde haline geldi. Hastamızın tekrar bir inme olayı yaşamaması için sebeplerini de araştırdık. Kalp ritminde bozukluk ve boyun damarlarında darlık tespit edildiği ve hastamıza kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji hekimlerimizin de önerilerini alarak tedavilerini sürdürüyoruz. Bugün de hastamızı sağlıklı bir şekilde hastanemizden taburcu ediyoruz. Unutmayalım inme vakalarında önemli olan doğru zaman, doğru hasta, doğru tedavi protokolü ve takiptir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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