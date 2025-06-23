147 "Evet", 6 "Hayır" oyu çıktı! Mahalle sakinleri referanduma gitti

Giresun’da referandum heyecanı yaşandı. Tirebolu'ya bağlı Kuskunlu Köyü sınırlarındaki Abdullu Mahallesi sakinleri "köy" olabilmek için sandığa gitti. 147 kişi "Evet", 6 kişi "Hayır" oyu kullandı. Böylece sandıktan büyük çoğunlukla "Evet" oyu çıktı.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu Köyü sınırları içerisindeki Abdullu Mahallesi’nde köy statüsü kazanılması talebiyle referandum düzenlendi.

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179 SEÇMENDEN 155'İ SANDIĞA GİTTİ

Toplam 179 seçmenin bulunduğu mahallede 155 kişi sandığa giderek oy kullandı. Kullanılan oyların 147’si "Evet", 6’sı "Hayır" olurken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece geçerli oyların yaklaşık yüzde 96’sı köy statüsüne geçiş yönünde oldu. Yüksek katılım oranı dikkat çekti.

ONAYIN ARDINDAN KÖY SAYISI 49'A ÇIKACAK

Referandumun ardından sonuçlar önce İl Genel Meclisi İçişleri Komisyonu’na, ardından da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne sunulacak. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tirebolu’nun köy sayısı 49’a yükselecek.

"MAHALLE KAMU HİZMETLERİNE DAHA ETKİN VE HIZLI ERİŞECEK"

Köy statüsünün resmiyet kazanması halinde Abdullu Mahallesi, kendi muhtarlığını kurarak yerel idari yapısını oluşturabileceğini belirten Mahalle sakinlerinden Emrah Emanet, "Bu durum, mahallenin idari bağımsızlığını kazanarak kamu hizmetlerine daha etkin ve hızlı erişmesini sağlayacak. Amacımız, ayrı bir köy olarak daha etkin hizmet almak ve kendi muhtarlığımızı kurmak. Halkımız demokratik hakkını kullandı. Yetkililerin bu kararı dikkate alarak gerekli işlemleri başlatacağına inanıyoruz" dedi.