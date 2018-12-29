Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ‘Yağma, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Tefecilik, Silahla Ateş Etme’ gibi 19 ayrı suçtan kaydın bulunan ve ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve Silahla Tehdit suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu suçlardan aranan İ.T. isimli "Suç Örgütü Lideri" 46 bin 480 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü kaydedildi.