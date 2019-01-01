Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer etkisini arttırıyor. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise, kar'ın yağmasına sevindiklerini, çocukluk yıllarını hatırladıklarını, Gaziantep'e eskisi gibi kar yağmadığını ve ekinler için çok iyi olduğunu belirttiler.
Gaziantep'te kar yağışı
01.01.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.
Etiketler : Gaziantep,kar yağışı,
596182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596182.aspx
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