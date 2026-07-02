Karaman’da bir telefon tamircisinde batarya değiştiren servis görevlisi neye uğradığını şaşırdı. Bataryanın alev alması ve dumanlar çıkmasının ardından kendini dışarı zor atan görevli, o anları anlattı.

Karaman’da bir telefon tamircisine gelen müşteri, telefonunun arka kapağının kırık ve bataryasının şiş olduğunu belirterek değişim yapılmasını istedi.

Bataryanın şiş olması nedeniyle patlama ve yanma riski bulunduğunu müşteriye anlatan Teknik servis sahibi Hüseyin Nam, saniyeler sonra faciadan döndü. Nam, cep telefonunun bataryasını değiştirdiği sırada batarya bir anda alev aldı. Dumanların yükselmesiyle kısa süreli panik yaşandı.

Saniyelerle faciadan döndü! Telefon tamircisinde korku dolu anlar! Batarya alev aldı, her yeri duman sardı

Yüreği ağzına gelen tamirci, kendisini dışarı attı. İş yerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saniyelerle faciadan döndü! Telefon tamircisinde korku dolu anlar! Batarya alev aldı, her yeri duman sardı

“PATLAMA RİSKİ OLDUĞUNU ANLATTIK”

Teknik servis sahibi Hüseyin Nam, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Sabah saat 10.00 sıralarında bir müşteri geldi. Cihazının arka kapağının kırık ve pilinin şiş olduğunu söyledi. Biz de kendisine bu pilin patlama riski olduğunu anlattık. Kapağı ısıtıp çıkaracağımız sırada pil bir anda alev aldı. Canımızı zor kurtardık. Allah’tan kimseye bir şey olmadı.

Saniyelerle faciadan döndü! Telefon tamircisinde korku dolu anlar! Batarya alev aldı, her yeri duman sardı

“DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

"Buradan çıkarılması gereken ders şu; piller şiştiği zaman mutlaka en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle arka kapağı kırık cihazlar bekletilmemeli ve en yakın servise götürülmeli” diyen Nam, olayın evde yaşanması durumunda daha riskli olabileceğini söyledi.

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