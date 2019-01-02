Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı bölgesinde doğa yürüyüşü yapan Oğuzcan Aylı (27) ve Burak Aylı (22) ormanlık alanda yönlerini kaybederek kayboldu. Donma tehlikesi yaşayan gençler için Maçka Merkez Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye ekip sevk edildi. Konumları tespit edilen şahıslar donmamaları için en yakın yerleşim yerine yönlendirilerek donmaları önlendi. Donmak üzere olan gençler Vazelon Manastırı'nın yaklaşık 5 kilometre aşağısında bulunan ormanlık alan içinde bulundu. Sağlık durumlarında herhangi bir sağlık problemleri bulunmadığını dile getiren şahıslar Maçka İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilip ısınmaları sağlandıktan sonra karakoldan ayrıldı.



Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ise Erdinç Namlı (40) eşi Nazan Namlı (40) ve çocukları Melis (14), Buğlem (7), Muhammet Emir Namlı (13) 61 PF 062 plakalı araçları ile doğa yürüyüşü yapmaya gittikleri Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkiinde kara saplandı. Donma tehlikesi yaşayan aile için Şalpazarı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından bölgeye ekip sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekip ve Şalpazarı Belediye ekipleri ile birlikte karla kaplı olan yol temizlenerek yol trafiğe açıldı. Sağlık durumlarında bir problem olmadığını dile getiren aile Şalpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilip ısınmaları sağlandıktan sonra karakoldan ayrıldı.