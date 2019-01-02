Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.



VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hasta gibi davranarak hastanenin tuvaletler kısmına giren Y.T., burada muslukları sökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.T.'yi suçüstü yakaladı. Sökülen musluklar hastane yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan Y.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

