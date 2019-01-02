Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Hasta gibi davranarak hastanenin tuvaletler kısmına giren Y.T., burada muslukları sökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.T.'yi suçüstü yakaladı. Sökülen musluklar hastane yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan Y.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Hastane tuvaletinden musluk çalarken yakalandı
02.01.2019 - 13:28 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
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