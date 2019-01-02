Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkâri kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.