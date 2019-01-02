Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkâri kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.
Komandolar 2 metre karda operasyon yaptı
02.01.2019 - 17:22 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkâri kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.
Etiketler : komando,operasyon,haberler,
596320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596320.aspx
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