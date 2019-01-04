Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen 5 arkadaş, arazi araçlarıyla rakımı yüksek ve bol kar yağışının olduğu Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul mevkisine gitti. Burada araçlarından inen arkadaşlar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkarak şortla kaldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen kafadarlar, önce müzik eşliğinde oynadı daha sonra tek sıra halinde mankenler gibi yürüdü. Hallerinden çok eğlendikleri anlaşılan beş kişi karda yüzmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşlardan birisinin haber sunması da eğlencelerine renk kattı. Geçirdikleri bu eğlenceli dakikaları cep telefonlarıyla kayda alan doğa sever kafadarlar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi odağı olurken, izleyenleri güldürdü.