Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı. "Muhammed Gümüştaş-5" isimli yük gemisi, demir tarayarak, limanda demirli "Verlaine" isimli gemiye çarptı. Kazada her iki gemide de hasar oluştu. Sinop Liman Başkanlığınca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.