Bölgedeki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı. "Muhammed Gümüştaş-5" isimli yük gemisi, demir tarayarak, limanda demirli "Verlaine" isimli gemiye çarptı. Kazada her iki gemide de hasar oluştu. Sinop Liman Başkanlığınca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sinop'ta 2 gemi çarpıştı
04.01.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.
Etiketler : Sinop,
596684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596684.aspx
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