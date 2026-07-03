Türkiye Gazetesi
İsviçre, Cezayir'e son 16 yolunda şans tanımadı
Dünya Kupası'nda İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
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Spor 1 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
- Maç BC Place - Vancouver Stadı'nda oynandı.
- İsviçre'nin gollerini Embolo (10. dakika) ve Ndoye (46. dakika) attı.
- İsviçre mücadeleyi 2-0 kazandı.
- Bu sonuçla İsviçre son 16 turuna yükseldi.
- Cezayir turnuvadan elendi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ve Cezayir, BC Place - Vancouver Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ilk yarı 10. dakikada Embolo'nun attığı golle 1-0 İsviçre lehine sonuçlandı.
İkinci yarının başında 46. dakikada Ndoye'un attığı golle farkı ikiye çıkaran İsviçre, kalan dakikalarda rakibine şans tanımadı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, adını son 16 turuna yazdırırken, Cezayir de turnuvaya veda etti.
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