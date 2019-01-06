Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen Mertcan Y., tedavi gördüğü hastanedeki hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Babası Mehmet Y. tarafından başına sert cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Mertcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mertcan’ın dedesi Hüseyin Ö., gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz” ifadelerini kullandı. Mertcan’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

KÖPEK ÖLDÜ DİYE AYAĞA KALKANLAR NEREDE?

Kayseri’de yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Özer, Hacılar ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Daha önce sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerde bulunduklarını iddia eden mahalle sakinleri Hacılar Belediyesine tepki gösterdi. Özer'in anneannesi Semiha Kış da "Torunumu köpekler öldürdü. Nerede bu hayvan hakları savunucuları. 'Bir köpek öldü' diye her yer ayağa kalkıyor. Benim torunum için neden kimse ses çıkarmıyor?" diye sordu. Aynı saldırıda yaralanan lise öğrencisi Ali Tuğrul’un Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın “İhmali olan kim varsa hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır” dedi. Belediye ekipleri ise, bölgede köpek besleyen bir eve baskın yapıp 20 hayvana el koydu.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNU NOTLA AVM'YE BIRAKTI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir AVM’nin oyun parkında bir çocuğun uzun süre ağlaması üzerine güvenlik görevlileri çocuğun yanına geldi. Bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun üzerindeki notta, “Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, çocuğumu da pişman etmek istemiyorum” yazısını gördü. Notun üzerinde ayrıca çocuğun isminin Hamza, annenin isminin de Gamze olduğu yazılıydı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen küçük Hamza, bir devlet yurduna yerleştirildi. Polis, anneyi bulmak için tahkikat başlattı.