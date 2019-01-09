Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı. Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Konya'da ulaşıma kar engeli
09.01.2019 - 01:41 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı.
Etiketler : konya,konya kar,
597312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597312.aspx
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