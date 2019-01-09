Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tekirdağ’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan operasyonda 34 TBY 42 ve 07 MJR 73 plakalı iki araç Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde durdurularak arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda 400 gram eroin ve 600 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 650 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili araçlarda bulunan F.S, T.Ş. ve F.A. isimli 3 şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.