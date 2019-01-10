Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2000 yılında hayatlarını birleştiren Serap ve Şenol Yıldıran çifti, doğal yollar ve tıbbi girişimler neticesinde çocukları olmayınca evlat edinmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğüne müracaat etti. 16 Eylül 2015 tarihinde Çerkezköy’de dünyaya gelen ve evlatlık verilmek üzere daha hastanedeyken Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen bebek, Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi ile 9 Aralık 2015 tarihinde kuruma müracaat eden aileye verildi.

Bu tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 12 Aralık 2016’da kurumun yazılı bildirimi üzerine aile 13 Aralık 2016 tarihinde Çorlu 2. Aile Mahkemesi’ne evlat edinme davası açtı. Bu davadan bir yıl sonra çocuğun biyolojik annesi de eşiyle birlikte aynı mahkemeye müdahillik talebinde bulundu. Biyolojik anne ve babanın talebini kabul eden mahkeme, çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap-Şenol Yıldıran çiftinin açtığı davayı ise reddetti. Koruma kararının da kaldırılmasıyla henüz 2,5 aylıkken evlat edindikleri çocuk tam 36 ay sonra 31 Aralık 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince alınarak mahkeme kararına istinaden biyolojik annesine teslim edildi. 3 yaşındaki çocuk onu büyüten ailesinden alındığı sırada gözyaşı dökerken geriye odasındaki eşyaları kaldı. Çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap Yıldıran, çocuğun biyolojik annesine teslim edilmesinin ardından geriye kalan eşyalarına bakarak gözyaşı döküyor.