Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kaza Çatalpınar ilçesinde meydana geldi. Çatalpınar ilçesinde 100 metrelik şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Koç yönetimindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, Güneyce Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metrelik şarampole devrildi. Kazada yaralan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İkinci kaza ise Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru-Korgan yolunda seyir halinde olan Ergün E. yönetimindeki 52 FL 969 plakalı otomobil ile Aydın G. idaresindeki 52 DJ 953 plakalı otomobil, Ayazlı Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada Aydın G. yönetimindeki araçta bulunan Zehra, Ece ve Emine G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlattı.