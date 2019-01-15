Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Türkiye, yöresel ürünler konusunda zengin bir ülke. Yurt genelinde 394 ürün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Bu ürünlerden bazılarının Avrupa Birliği tescili de alması için harekete geçildi. Firmalardan görüş istendi. Değerlendirme sonunda 77 mahallî ürünün Avrupa’ya açılması kararlaştırıldı. Bu adımla yerel tatların ihracatının artması hedefleniyor. Pekiyi listede hangi ürünler yer alıyor.

İşte o liste: Kahramanmaraş Biberi, Akşehir Kirazı, Malatya Dalbastı Kirazı, Kırkağaç Kavunu, Salihli Kirazı, Muğla Çam Balı, Afyonkarahisar Çay vişnesi , Amasya Misket Elması, Ankara Çubuk Turşusu, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Burdur Ceviz Ezmesi , Erzurum Küflü Civil Peyniri, Gümüşhane Kömesi , Iğdır Kayısısı, Urla Sakız Enginarı, Cağlayancerit Cevizi, Maraş Dondurması , Tosya Pirinci, Ereğli Siyah Havucu , Arapgir Mor Reyhanı, Akhisar Domat Zeytini, Akhisar Uslu Zeytini, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, Manisa Mesir Macunu, Mardin Badem Şekeri, Tarsus Sarulak Zeytini, Mut Zeytinyağı , Mersin Cezeryesi, Bodrum Mandarini, Akkuş Şeker Fasulyesi, Birecik Patlıcanı, Tonya Tereyağı, Alanya Yenidünyası, Korkuteli Karyağdı Armudu, Kapıdağ Mor Soğanı , Karacabey Soğanı, Bayramiç Elması, Çorum Leblebisi, Denizli Leblebisi, Çameli Fasulyesi, Edirne Beyaz Peyniri , İpsala Pirinci, Ağın Leblebisi, Erzincan Tulum Peyniri, Erzurum Civil Peyniri, Hınıs Fasulyesi, Antep Sıkma Peyniri, Piraziz Elması, Melli İnciri, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Gümüşhane Dut Pestili, Ödemiş Patatesi, Maraş Sumak Ekşisi Akıtı, Safranbolu Lokumu, Safranbolu Safranı, Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri , Kars Balı, Kağızman Uzun Elması, İncesi Karaevrek Üzümü, Tomarza Kabak Çekirdeği, Bünyan Gilaburusu, Yamula Patlıcanı , Kırıkkale Kılıçlar Soğanı, İzmit Pişmaniyesi, Tavşanlı Leblebisi, Arapgir Köhnü Üzümü, Tarsus Şalgamı, Anamur Muzu, Osmaniye Yer Fıstığı, Gemerek Gilaburusu, Urfa Yağı, Malkara Eski Kaşar Peyniri, Niksar Cevizi, Zile Pekmezi ve Yozgat Çanak Peyniri.