Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaşlarında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesi’nde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü. Taşkın sularla beraber gözden kaybolan yabancı uyruklu kız çocuğunun cesedi AFAD ekiplerinin uzun süreli aramaları sonucunda, olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Kız çocuğunun cesedi AFAD ekipleri tarafından dereden çıkarılarak sarp arazi şartları nedeniyle traktör yardımıyla anayola çıkarıldı. Ceset daha sonra cenaze aracına bindirilerek otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.

Sınırı kaçak yollarla geçen diğer 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, çocukların ifadelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.