Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent genelinde dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ara ara devam kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya ayrı güzellik kattı. Konak, Han, hamam, çeşme ve cami bulunduğu Safranbolu’da, karla kaplanan tarihi yapılar ortaya karpostallık görüntüler çıkarttı.

Hıdırlık Seyir Tepesi sorumlusu Olcay Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun kar yağışıyla güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Kar yağışı genelde Hıdırlık Tepesi'nden daha güzel görünüyor çünkü Safranbolu'ya hakim bir tepe burası. Yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu için sabah erken saatlerde gelip çekim yaptılar. Tarihi konaklar da kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüye bürünüyor." diye konuştu.

Mustafa Doğan da kar yağışıyla tarihi kentte etkili olduğunu söyleyerek, tarihi konakların kar sonrası kuşbakışı güzel bir görüntü oluşturduğunu aktararak, bunun turistlerin de ilgisini çektiğini ifade etti.