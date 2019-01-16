Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağında akşam saatlerinde karayolunun buzlanması nedeniyle 09 CAY 12 plakalı otomobil kayarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. O sırada 40 AK 536 plakalı araç yine buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yaralıları kurtarmaya çalışan bir polis memuruna çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ve diğer 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri’nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar’da yaralıları kurtarmaya çalışan polise otomobil çarptı
16.01.2019 - 19:39 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtarmaya çalışan polise, başka bir otomobil çarptı. Kazada 1’i polis 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Afyonkarahisar’da,
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