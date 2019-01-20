Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.