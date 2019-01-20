Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kastamonu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti
20.01.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Etiketler : Kastamonu,
599323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599323.aspx
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