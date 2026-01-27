6 Şubat depremlerinde enkazında 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel 2 Apartmanı davasında karar çıktı. Dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B. ile Y.K, hakkında 8 yıl, 10 ay ve 20'şer gün hapis cezası verildi

11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalar devam ederken, bir davada daha karar çıktı. Malatya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Ersel 2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada 5 sanık tutuksuz yargılanıyordu.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B. ile Y.K. hakkında 8 yıl, 10 ay ve 20'şer gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi M.K. hakkında ise beraat kararı verildi. 2025 yılının Mart ayında vefat eden müteahhit H.H.K. hakkında ise hüküm verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depremde Ersal 2 Apartmanı yıkılmış, enkazında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit H.H.K. dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B, Y.K, İnşaat Mühendisleri Odası'nda vize yapan M.K, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

