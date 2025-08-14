Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
60 Togg'la Çankırı çıkarması! En uzun konvoy düzenlendi

60 Togg'la Çankırı çıkarması! En uzun konvoy düzenlendi

TOGG Team Türkiye tarafından, Türkiye’nin en uzun Togg konvoyu düzenlendi. Çankırı'daki etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe farklı illerden gelen yaklaşık 60 Togg sahibi katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda buluşan Togg sürücüleri, burada yapılan kahvaltı etkinliğinin ardından konvoy ile Çankırı Yeraltı Tuz Şehri'ne hareket etti.

60 Togg'la Çankırı çıkarması! En uzun konvoy düzenlendi - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TOGG KONVOYU

TOGG Team Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, konvoyun Türkiye’nin en uzun Togg konvoyu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Team Türkiye Başkanı Abdurrahim Benli, "Çankırı'ya 60 araç ile geldik. Aynı zamanda benim de memleketim olan Çankırı'da, Keloğlan ve yoldaşı Karakaçan'ın da bulunduğu Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ettik. Bu anlamlı günde bizleri ağırlayan Çankırı Valimize ve Çankırı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve vatandaşlar katıldı.

