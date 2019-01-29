Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derince Esentepe Mahallesi’nde oturan Kader Kırbaş K. dün akşam saatlerinde aynı mahallede oturan ablasına gitti. Gece yarısı evine dönen genç kadın, çatı katına çıkarak, iple kendini tavana astı. Korkmaz'ın cesedini yakınları buldu. 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Kader Kırbaş K.'nın yarın Derince Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.