Derince Esentepe Mahallesi’nde oturan Kader Kırbaş K. dün akşam saatlerinde aynı mahallede oturan ablasına gitti. Gece yarısı evine dönen genç kadın, çatı katına çıkarak, iple kendini tavana astı. Korkmaz'ın cesedini yakınları buldu. 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Kader Kırbaş K.'nın yarın Derince Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
8 aylık hamile kadın kendini astı
29.01.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 aylık hamile olduğu bildirilen Kader Kırbaş K. kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : 8 aylık hamile kadın kendini astı,Kocaeli,
601069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601069.aspx
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