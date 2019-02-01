Sultanbeyli’de sorumsuz bir kamyon sürücüsü, kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınının sadece iple bağlı olduğu kamyonuyla trafikte tehlike saçtı. Güvenliksiz bir şekilde yerleştirilen yükler, kamyonun her manevrasında devrilecekmiş gibi sallandı. Sultanbeyli Çiftlik Köprüsü üzerinde seyreden sorumsuz kamyon sürücüsü, diğer sürücülerde paniğe sebep oldu. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Sorumsuz kamyon şoförü tehlike saçtı
01.02.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli’de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla adeta faciaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,Sultanbeyli,
601601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601601.aspx
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