Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süre şoförlük yapan Kaya Ali Özdemir, iki hafta önce beyin felci geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Özdemir'in vücudunun sağ tarafı felçli kaldı. İlk eşini trafik kazasında kaybeden, ikinci eşi tarafından da eve alınmayan Kaya Ali Özdemir, ilk evliliğinden olan oğluyla birlikte geçici olarak kardeşinin yanına yerleşti. Zor durumda olduğunu belirten Özdemir, 60 yaş altında olduğu için huzurevine kabul edilmediğini belirterek, kendisine yardım edilmesini istedi.

'22 YAŞINDA BİR OĞLUM VAR, BANA HAKARET ETTİ, KONUŞMUYORUZ'

Yaşadıklarının ağırına gittiğini belirten Kaya Ali Özdemir, "İlk eşim trafik kazasında hayatını kaybetti. İkinci evliliğimi yaptım ancak 15 senedir ayrı yaşıyoruz. Bana, 'Daireyi üzerime yaparsan ayrılmayız' dedi. Ben de yuva yıkılmasın diye evi eşimin üzerine yaptım. Eve gittiğimde annesi evde kapıyı açmıyor, hanımı aradım, 'Çekil git, annem korkmuş' dedi. Ne beni eve alıyor ne boşanıyor ne de barışıyor. Mahkemeye çıkıyoruz, boşanmak istemediğini, barışmak istediğini söylüyor ancak mahkemeden çıkınca beni tanımıyor. 22 yaşında bir oğlum var, bana hakaret etti konuşmuyoruz" dedi.

Özdemir, 15 gün önce geçirdiği beyin felcinin ardından 9 süren tedavisi sona erdikten sonra hastane koridorlarında yattığını ancak yetkililerin buna daha fazla izin vermediğini söyledi. Bakıma muhtaç olduğu için geçici bir süre kardeşinde kaldığını ifade eden Kaya Ali Özdemir, "Merdivenlerden düştüm, hastaneye kaldırıldım. Kafamda 5 dikiş var, göğüs kafesim çatladı. Şimdi geçti ama dengemi sağlayamıyorum, yürüyemiyorum. Hastanede 9 gün ameliyatlı yattım, ardından da 1 hafta koridorlarda kaldım ancak hastane personeli benim dışarı çıkmamı söylediler. Kardeşimde de emanet kalıyorum. 'Acilin bir kenarında kalayım, kimseye bir zararım yok' dedim ancak 'Hastanede kalamazsın' dediler. Bir süre de çay bahçesinde oturdum. Üşüdüğüm zaman hastanenin içine giriyordum, yarım saat ısınıp çıkıyordum. Beni kardeşime bırakmak istediler ben de kızdım kendi imkanlarımla geldim. Hastaneden şikayetçi değilim" diye konuştu.

'TEK İSTEĞİM HUZUR EVİNE ALINMAK'

Yaşından dolayı huzurevine alınmadığını anlatan Özdemir, "Yetkililere gittim, müraacat ettim, huzurevine almak için 60 yaşında olmam gerektiğini söylüyorlar. Ben 57 yaşındayım. Yüzde 86'lık özürlü raporum da var. 60 yaşıma kadar ben sokakta mı bekleyeceğim? Tek isteğim huzurevine alınıp, orada sağlıklı bir şekilde bakılmak" dedi.,