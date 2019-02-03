Kaza, merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık istikametine dönüş yapmak isteyen Kemal Yıldız idaresindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki konteynera çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tunceli’de trafik kazası: 3 yaralı
03.02.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,Ovacık,kaza,
602113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602113.aspx
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