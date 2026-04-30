Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, sokak ortasında av tüfeğiyle öldürülmüştü. Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldüren Yusuf Ündeş’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada öldürülen Tülay Ündeş'in kardeşi Ayşe D., duruşmada tanık olarak dinlendi.

“İNTİHARA KALKIŞTI”

Ablasının 9 aydır boşanmaya çalıştığını ve cinsel şiddet dahil her türlü şiddete maruz kaldığını belirten Ayşe Dç şöyle konuştu:

Ablam yaşadıklarından ötürü 2025 yılında intihara kalkıştı, hastanede tedavi gördü. Sanık ablama üstü kapalı 'Boşan da göreyim' diyordu.

“VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLER VARDI”

Diğer tanık komşu Hayriye K. ise maktulün vücudundaki çürüklere bizzat şahit olduğunu ifade ederek, "Arkadaşım boşanmak istediğini söylediğinde sanık ona sürekli 'mezar mezar, toprak toprak' derdi" dedi.

Eşine şiddet uygulamadığını öne süren Yusuf Ündeş ise kendisini şöyle savundu: 15 yaşındaki çocuğumun baba katili olmaması için eşimle kayınvalideme yalvardım. Bana 'Öleceksin' lafı üzerine tüfeği aldım, sonrasını hatırlamıyorum.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek tanık dinletme talebini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

